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Profitable Liechtensteinische Landesbank-Anlage?

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

26.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
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Am 26.05.2023 wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 59,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168,634 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 98,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.543,00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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