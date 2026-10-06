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Rentable Liechtensteinische Landesbank-Investition?

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Liechtensteinische Landesbank-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
120.00 EUR 1.40 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

Das Liechtensteinische Landesbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 77,00 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,299 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 113,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,75 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 3,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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