SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable Liechtensteinische Landesbank-Investition?

06.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Liechtensteinische Landesbank-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Liechtensteinische Landesbank -Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 77,00 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,299 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 113,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,75 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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