SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr verdient

Lohnende Liechtensteinische Landesbank-Investition?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2025 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 80,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,469 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie auf 114,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.421,45 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,14 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net