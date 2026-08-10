DAX 26.439 -0,0%ESt50 6.556 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.599 +0,6%Euro 1,1598 +0,2%Öl 89,2 +0,7%Gold 4.396 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Luzerner Kantonalbank-Anlage?

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
116.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 17.08.2023 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Luzerner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 75,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,325 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,23 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 14.08.2026 auf 110,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Luzerner Kantonalbank Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.netSPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.netSPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Werbung - Luzerner Kantonalbank-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.netSPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung

Luzerner Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Luzerner Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.