SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.
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Am 17.08.2023 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Luzerner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 75,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,325 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,23 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 14.08.2026 auf 110,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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