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Lohnendes Luzerner Kantonalbank-Investment?

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
131.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2023 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,30 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,590 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 123,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.554,51 CHF wert. Mit einer Performance von +65,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Luzerner Kantonalbank zuletzt 6,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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