SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.
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Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 83,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,976 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.628,73 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 13.11.2026 auf 136,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,87 Prozent angewachsen.
Alle Luzerner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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