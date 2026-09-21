DAX 25.491 +0,7%ESt50 6.290 +0,9%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,86 -0,1%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 71.184 +0,7%Euro 1,1476 -0,1%Öl 101,8 -2,0%Gold 4.348 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Luzerner Kantonalbank-Investition?

SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
122.00 EUR 1.00 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,53 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 122,649 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 116,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.276,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,76 Prozent.

Alle Luzerner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Luzerner Kantonalbank Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Luzerner Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Luzerner Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.