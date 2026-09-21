SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,53 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 122,649 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 116,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.276,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,76 Prozent.
Alle Luzerner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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