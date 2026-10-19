SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,80 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,193 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 124,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,22 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48,22 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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