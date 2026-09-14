SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Luzerner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Luzerner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,514 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.548,65 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 11.09.2026 auf 114,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,86 Prozent zugenommen.
Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 5,67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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