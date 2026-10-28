DAX 25.573 -0,1%ESt50 6.146 -0,3%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.181 +0,7%Euro 1,1129 -0,0%Öl 114,8 +0,8%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
7.05 EUR -0.35 EUR -4.73 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das MCH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,40 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das MCH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227,273 MCH-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.495,45 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 27.10.2026 auf 6,58 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,55 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 203,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle MCH Aktie News

Werbung

MCH Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MCH nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.