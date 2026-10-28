SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das MCH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,40 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das MCH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227,273 MCH-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.495,45 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 27.10.2026 auf 6,58 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,55 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 203,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net