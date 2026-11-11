SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Lohnendes MCH-Investment?

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren MCH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

MCH-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,95 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,756 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 11,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,54 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,52 Prozent verringert.

MCH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 207,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net