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Lukrative MCH-Investition?

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 5 Jahren eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in MCH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
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Heute vor 5 Jahren wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 12,33 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 81,082 MCH-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 4,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 342,17 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 65,78 Prozent.

Am Markt war MCH jüngst 131,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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