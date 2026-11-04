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MCH-Investition

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in MCH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
6.85 EUR -0.30 EUR -4.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke waren MCH-Anteile an diesem Tag 12,19 CHF wert. Bei einem MCH-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 820,629 MCH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.219,20 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 03.11.2026 auf 6,36 CHF belief. Damit wäre die Investition um 47,81 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 204,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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