SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen

Medacta-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Medacta-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Zum Handelsende stand das Medacta-Papier an diesem Tag bei 133,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,188 Medacta-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 137,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.315,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,16 Prozent vermehrt.

Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net