SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medacta-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lukratives Medacta-Investment?

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Medacta-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Medacta-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medacta-Anteile an diesem Tag 119,40 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Medacta-Aktie investierten, hätten nun 0,838 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 94,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 112,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 5,70 Prozent gleich.

Ihren ersten Handelstag begann die Medacta-Aktie bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net