SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,739 Medartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 1.054,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Medartis belief sich jüngst auf 1,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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