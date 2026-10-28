SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitable Medartis-Investition?

28.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medartis-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medartis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Medartis-Anteile bei 79,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,658 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medartis-Aktie auf 94,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.198,73 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 19,87 Prozent.

Medartis wurde am Markt mit 1,18 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net