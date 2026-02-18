DAX25.041 +0,2%Est506.148 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.183 +0,8%
Medartis-Performance im Blick

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 3 Jahren verdient

25.02.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medartis Holding AG
90,50 CHF -1,50 CHF -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Medartis-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Medartis-Anteile letztlich bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,773 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 92,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.411,08 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,11 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Medartis zuletzt 1,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

