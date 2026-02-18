SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Medartis-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Medartis-Anteile letztlich bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,773 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 92,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.411,08 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,11 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Medartis zuletzt 1,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Medartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent