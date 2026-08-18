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SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medartis-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medartis Holding AG
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Vor 5 Jahren wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 106,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,942 Medartis-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 93,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,96 Prozent verringert.

Medartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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