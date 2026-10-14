DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.681 +0,6%Euro 1,1198 -0,0%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.143 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukratives Medmix-Investment?

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medmix-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medmix
10.00 CHF 0.18 CHF 1.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Medmix-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Medmix-Papier bei 8,76 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.141,553 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.210,05 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Papiers am 13.10.2026 auf 9,82 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,10 Prozent mehr wert.

Medmix wurde am Markt mit 396,39 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX war der 30.09.2021. Damals wurde der erste Kurs der Medmix-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Medmix Aktie News

Werbung

Medmix Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medmix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.