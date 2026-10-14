SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verdient

Lukratives Medmix-Investment?

14.10.26 10:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medmix-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Medmix-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Medmix-Papier bei 8,76 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.141,553 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.210,05 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Papiers am 13.10.2026 auf 9,82 CHF belief. Damit wäre die Investition 12,10 Prozent mehr wert.

Medmix wurde am Markt mit 396,39 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX war der 30.09.2021. Damals wurde der erste Kurs der Medmix-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net