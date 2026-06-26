SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Langfristige Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Medmix gewesen.

Das Medmix-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,65 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Medmix-Aktie investierten, hätten nun 422,833 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 7,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.340,38 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 66,60 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Medmix belief sich jüngst auf 324,16 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Papiere an der Börse SWX war der 30.09.2021. Der erste festgestellte Kurs des Medmix-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net