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Performance unter der Lupe

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren angefallen

03.06.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medmix
8,90 CHF -0,02 CHF -0,22%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Medmix-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Medmix-Papier 21,15 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 47,281 Anteilen. Die gehaltenen Medmix-Papiere wären am 02.06.2026 421,75 CHF wert, da der Schlussstand 8,92 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 361,33 Mio. CHF. Am 30.09.2021 fand der erste Handelstag des Medmix-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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