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Medmix-Investmentbeispiel

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Medmix-Einstiegs gewesen.

Medmix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,86 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,208 Medmix-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 83,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent.

Der Börsenwert von Medmix belief sich zuletzt auf 368,70 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wagte die Medmix-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Medmix-Papiers bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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