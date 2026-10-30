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Langfristige Investition

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Meier Tobler-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meier Tobler
39.80 EUR 0.20 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meier Tobler-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Meier Tobler-Aktie 19,35 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Meier Tobler-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 516,796 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers auf 37,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.431,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,32 Prozent gesteigert.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 405,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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