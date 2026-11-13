SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,641 Meier Tobler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (45,20 CHF), wäre die Investition nun 1.158,97 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,90 Prozent.
Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 489,23 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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