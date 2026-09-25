SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren bedeutet

Lukrative Meier Tobler-Investition?

25.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,541 Meier Tobler-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 33,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,28 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,72 Prozent verkleinert.

Meier Tobler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 369,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net