SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in METALL ZUG-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 1.280,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,078 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 853,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,64 CHF wert. Mit einer Performance von -33,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 1,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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