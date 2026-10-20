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METALL ZUG-Investition

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in METALL ZUG-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
METALL ZUG AG B
885.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 1.280,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,078 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 853,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,64 CHF wert. Mit einer Performance von -33,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.12.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
09.11.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
28.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
27.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
02.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research

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