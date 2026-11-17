Lohnende METALL ZUG-Investition?

Wer vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG -Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1.400,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,714 METALL ZUG-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 854,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 610,00 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,00 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf METALL ZUG

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf METALL ZUG

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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