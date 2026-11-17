SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1.400,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,714 METALL ZUG-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 854,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 610,00 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,00 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete METALL ZUG eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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