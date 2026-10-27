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Profitables METALL ZUG-Investment?

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
METALL ZUG AG B
870.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.040,00 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,490 METALL ZUG-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 410,78 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 26.10.2026 auf 838,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 58,92 Prozent weniger wert.

METALL ZUG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.12.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
09.11.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
28.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
27.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research
02.08.12 METALL ZU b hold Vontobel Research

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