SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das METALL ZUG-Papier bei 2.189,19 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,568 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die gehaltenen METALL ZUG-Anteile wären am 02.11.2026 3.677,16 CHF wert, da der Schlussstand 805,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -63,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 1,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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