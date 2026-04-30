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Lohnende MindMaze Therapeutics-Investition?

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet

01.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MindMaze Therapeutics-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MindMaze Therapeutics
0,32 CHF -0,02 CHF -6,00%
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Heute vor 5 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MindMaze Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,40 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,136 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 0,32 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,61 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 54,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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