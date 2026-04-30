SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MindMaze Therapeutics-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MindMaze Therapeutics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 82,40 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,136 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 0,32 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,61 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 54,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MindMaze Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MindMaze Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent