SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verloren

Frühe Investition

30.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,797 Anteilen. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Aktien wären am 29.10.2026 5,14 CHF wert, da der Schlussstand 0,16 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 94,86 Prozent verringert.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 27,50 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net