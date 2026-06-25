SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,202 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 0,26 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 25.06.2026 auf 0,22 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,74 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 36,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net