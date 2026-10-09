SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

MindMaze Therapeutics-Performance im Blick

09.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,06 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48,662 Anteilen. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 08.10.2026 7,20 CHF wert, da der Schlussstand 0,15 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 92,80 Prozent.

MindMaze Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net