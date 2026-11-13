SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

MindMaze Therapeutics-Performance im Blick

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das MindMaze Therapeutics-Papier letztlich bei 26,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 370,920 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 0,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,78 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 99,48 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich jüngst auf 25,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net