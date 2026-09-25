SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Frühe Investition

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 25.09.2016 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,00 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,333 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 0,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,15 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 98,79 Prozent gleich.

MindMaze Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,29 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net