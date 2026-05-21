SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable MindMaze Therapeutics-Investition?

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das MindMaze Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 5,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 197,628 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (0,47 CHF), wäre die Investition nun 93,68 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 90,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 68,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net