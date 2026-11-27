SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden MindMaze Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,85 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 350,877 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,67 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 42,67 CHF, was einer negativen Performance von 95,73 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte MindMaze Therapeutics einen Börsenwert von 21,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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