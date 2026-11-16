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mobilezone-Investment

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
mobilezone ag
13.26 EUR 0.06 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem mobilezone-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,94 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die mobilezone-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,280 mobilezone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 958,27 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 535,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.09.12 mobilezone hold Vontobel Research
24.08.12 mobilezone hold Vontobel Research
20.12.11 mobilezone hold Vontobel Research
19.08.11 mobilezone hold Vontobel Research
11.03.11 mobilezone hold Vontobel Research

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