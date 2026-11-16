SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem mobilezone-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,94 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die mobilezone-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,280 mobilezone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 958,27 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,17 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 535,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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