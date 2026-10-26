SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades mobilezone-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,83 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,330 mobilezone-Aktien im Depot. Die gehaltenen mobilezone-Papiere wären am 23.10.2026 888,21 CHF wert, da der Schlussstand 12,28 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,18 Prozent verringert.
mobilezone war somit zuletzt am Markt 530,22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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