SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Frühe Anlage

14.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Molecular Partners-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 14.09.2025 wurde das Molecular Partners -Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,84 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 35,211 Molecular Partners-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,25 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 11.09.2026 auf 3,33 CHF belief. Damit wäre die Investition um 17,25 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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