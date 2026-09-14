SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Molecular Partners-Investment verdienen können.
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Am 14.09.2025 wurde das Molecular Partners-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,84 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 35,211 Molecular Partners-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,25 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 11.09.2026 auf 3,33 CHF belief. Damit wäre die Investition um 17,25 Prozent gestiegen.
Am Markt war Molecular Partners jüngst 127,45 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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