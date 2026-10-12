SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Molecular Partners-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Am 12.10.2025 wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Molecular Partners-Papier 2,99 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 335,008 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 3,21 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.075,38 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,54 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 123,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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