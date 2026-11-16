SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren gekostet

Molecular Partners-Investment im Blick

Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Molecular Partners -Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Molecular Partners-Papier bei 4,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 2,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,00 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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