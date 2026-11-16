SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Molecular Partners-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Molecular Partners-Papier bei 4,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 2,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,00 Prozent.
Am Markt war Molecular Partners jüngst 92,11 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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