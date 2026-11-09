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Molecular Partners-Performance

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Molecular Partners AG
2.78 EUR -0.02 EUR -0.71 %
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Molecular Partners-Aktie letztlich bei 3,29 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Molecular Partners-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.044,140 Molecular Partners-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 2,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.914,76 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,85 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 99,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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