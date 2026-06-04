SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers betrug an diesem Tag 36,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,778 Montana Aerospace-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 20,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 577,78 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 42,22 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Montana Aerospace eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. CHF. Das Montana Aerospace-Papier wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net