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Newron PharmaceuticalsAz-Anlage unter der Lupe

SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
8.98 EUR 0.02 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie betrug an diesem Tag 1,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.122,951 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 43.545,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 335,45 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
10.09.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
08.06.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
31.05.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
25.05.12 Newron PharmaceuticalsAz kaufen Hanseatischer Börsendienst

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