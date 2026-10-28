SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: Hätte sich eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr gelohnt?

Novavest Real Estate-Anlage unter der Lupe

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate -Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,88 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 264,024 Novavest Real Estate-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 9.900,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,99 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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