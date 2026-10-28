SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: Hätte sich eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr gelohnt?
Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,88 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 264,024 Novavest Real Estate-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 9.900,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,99 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Novavest Real Estate eine Marktkapitalisierung von 381,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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