SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Anlegern gebracht.
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Novavest Real Estate-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,254 Novavest Real Estate-Aktien im Depot. Die gehaltenen Novavest Real Estate-Anteile wären am 18.08.2026 895,28 CHF wert, da der Schlussstand 38,50 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 10,47 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 392,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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