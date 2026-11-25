SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Novavest Real Estate-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 1 Jahr wurde das Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Novavest Real Estate-Papier an diesem Tag bei 38,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,614 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,49 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 24.11.2026 auf 37,30 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,51 Prozent verringert.
Novavest Real Estate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 379,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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