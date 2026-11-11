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Lohnendes Novavest Real Estate-Investment?

SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Novavest Real Estate-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavest Real Estate AG
40.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,254 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Novavest Real Estate-Papiers auf 37,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 876,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 12,33 Prozent.

Jüngst verzeichnete Novavest Real Estate eine Marktkapitalisierung von 381,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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