SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Lohnendes Novavest Real Estate-Investment?

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Novavest Real Estate-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Novavest Real Estate -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,254 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Novavest Real Estate-Papiers auf 37,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 876,68 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 12,33 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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